شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج السعودي لإعمار اليمن يبحث سبل التعاون مع مجموعة البنك الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اجتماعًا افتراضيًا عبر الاتصال المرئي مع المدير التنفيذي لمكتب المملكة لدى مجموعة البنك الدولي سهيل السعيد.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل التعاون التنموى المشترك بين الطرفين لدعم جهود التنمية في اليمن.

229 مشروعًا ومبادرة

يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم مشروعات ومبادرات تنموية تجاوزت 229 مشروعًا ومبادرة تنموية، خدمة للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.