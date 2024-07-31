شكرا لقرائتكم خبر عن باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.. النائب العام يؤكد التزام المملكة بحماية الحقوق والأنظمة والان نبدء بالتفاصيل

خطوات جادة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وأوضح المعجب في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن النيابة العامة تقوم باتخاذ عدة خطوات هامة في هذا الإطار، منها: تخصيص نيابة مستقلة للتحقيق والادعاء في جرائم الاتجار بالأشخاص، والتأكد من توفير الحماية للضحايا، وفرض العقوبات على من أسهم أو شارك أو شرع في هذه الجرائم، والتعاون المحلي والدولي لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.

ونوه معاليه بأن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، اللذين أكدا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية ورفع كفاءة الإجراءات لحماية الضحايا، وقد أسهمت هذه التدابير في تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالأشخاص والحد من انتشارها.

الدمام - شريف احمد - أكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن المملكة العربية السعودية تولي أهمية قصوى لحماية الحقوق وتعزيز الضمانات النظامية، وشرّعت الأنظمة التي تهدف للحد من هذه الجرائم ومن أبرزها مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.وأوضح المعجب في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن النيابة العامة تقوم باتخاذ عدة خطوات هامة في هذا الإطار، منها: تخصيص نيابة مستقلة للتحقيق والادعاء في جرائم الاتجار بالأشخاص، والتأكد من توفير الحماية للضحايا، وفرض العقوبات على من أسهم أو شارك أو شرع في هذه الجرائم، والتعاون المحلي والدولي لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.ونوه معاليه بأن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، اللذين أكدا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية ورفع كفاءة الإجراءات لحماية الضحايا، وقد أسهمت هذه التدابير في تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالأشخاص والحد من انتشارها.