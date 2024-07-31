شكرا لقرائتكم خبر عن موقف البورصة البريطانية.. الاسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وانخفض الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.20% ليتداول عند 1.2833 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.14% إلى 1.1868 يورو.

انخفاض البورصة البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته يوم الثلاثاء على انخفاض.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.22%، ما يعادل 17.94 نقطة، ليصل عند مستوى 8274.41 نقطة.