شكرا لقرائتكم خبر عن موقف البورصة البريطانية.. الاسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وانخفض الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.20% ليتداول عند 1.2833 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.14% إلى 1.1868 يورو.
انخفاض البورصة البريطانية
أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته يوم الثلاثاء على انخفاض.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.22%، ما يعادل 17.94 نقطة، ليصل عند مستوى 8274.41 نقطة.
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