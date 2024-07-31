شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه من الملك.. الأمير منصور بن متعب ونائب وزير الخارجية يشاركان في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - شارك صاحب السمو الملكي الأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ونائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي أمس، في مراسم تنصيب د. مسعود بزشكيان رئيسًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في مقر مجلس الشورى في العاصمة طهران.
ونقل الأمير منصور بن متعب تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - للرئيس الإيراني، وتمنياتهما لشعب إيران الشقيق بالتوفيق والتقدم والنماء.
وضم الوفد المرافق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي .
ونقل الأمير منصور بن متعب تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - للرئيس الإيراني، وتمنياتهما لشعب إيران الشقيق بالتوفيق والتقدم والنماء.
وضم الوفد المرافق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي .