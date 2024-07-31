شكرا لقرائتكم خبر عن الجلاجل: برنامج "التحول" نجح في تعزيز قدرات القطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع وزير الصحة رئيس لجنة برنامج تحول القطاع الصحي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- نظير الإشادة الكريمة التي حظيت بها منظومة تحول القطاع الصحي بعد نشر تقرير منجزات تحول القطاع الصحي لعام 2023 من برنامج تحول القطاع الصحي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة.

وأكد الجلاجل أن ما حققه القطاع الصحي في المملكة من مستهدفات للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في ظل تحول القطاع الصحي، يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين، مؤكدا أن ذلك انعكاس للدعم اللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- للقطاع الصحي، بما يحقق المستهدفات الصحية الطموحة لبرنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030 في تمكين مجتمع حيوي يتمتع بحياة صحية عامرة.



منجزات التحول الصحي

وأشار وزير الصحة إلى أن منجزات التحول الصحي لعام 2023، شهدت العديد من الموافقات والإطلاقات والمنجزات، التي أسهمت بدورها في تعزيز قدرات القطاع، تضمنت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة، واكتمال مجموعة من المراحل التحولية، إذ اكتملت المرحلة الأولى من مبادرة التحول المؤسسي إحدى مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي والمعني بها وزارة الصحة، وذلك بإطلاق التجمعات الصحية في كل مناطق المملكة كمرحلة أولى، لتؤدي دورها كتجمعات صحية مسؤولة عن صحة السكان.

وأضاف: كما حققت المنظومة الصحية تقدمًا ملموسًا على مستوى الخدمات الرقمية الصحية، تضمنت تدشين منصة نفيس وتوسيع الخدمات الصحية الافتراضية بما يسهم في تحقيق جودة وشمولية وتكامل الخدمات الصحية.

ارتفاع متوسط عمر الإنسان

وأوضح وزير الصحة أن ما حققته منظومة القطاع الصحي من تقدم في العديد من المؤشرات الصحية، يأتي ثمرة لبرنامج تحول القطاع الصحي، إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى 77.6 سنة، وذلك نتيجة للجهود المبذولة في تعزيز صحة المجتمع، من بينها تبني مبدأ تعزيز الصحة في كل السياسات وتطبيق السياسات الصحية المساهمة في تعزيز مستوى الصحة العامة للمجتمع.



بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية بما يسهم في وطن ينبض بالصحة.

وأكد أن مسيرة الإنجازات للتحول الصحي هي انعكاس للتناغم الفعال بين منظومة تحول القطاع الصحي التي تزخر بالكفاءات المتميزة من منسوبيها، متطلعًا لاستمرار هذه الجهود لصناعة المستقبل المشرق للقطاع الصحي في المملكة.

منجزات ومستهدفات القطاع الصحي

وأصدر برنامج تحول القطاع الصحي تقريره السنوي لمنجزات التحول على مستوى القطاع الصحي لعام 2023، مشتملًا على منجزات ومستهدفات تكاملت في تحقيقها كل جهات منظومة تحول القطاع الصحي للإسهام في تحقيق أهداف البرنامج الاستراتيجية التي تتمثل في تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتعزيز السلامة المرورية، بما يتواءم مع تطلعات رؤية المملكة 2030، في الارتقاء بصحة الإنسان والوصول إلى مجتمع حيوي.

