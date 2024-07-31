شكرا لمتابعة خبر عن الموافقة على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة.

وكانت الجلسة قد شهدت عددا من القرارات منها تفويض صاحب السمو وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة في البرتغال، والتوقيع عليه.

كما شهدت الجلسة الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، في مجال الاقتصاد والتخطيط.