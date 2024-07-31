شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. موجة حارة وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء.

ويتوقع المركز استمرار الموجة الحارة على الأفلاج من الساعة 11 صباحًا، حتى الساعة 5 مساء، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية. أتربة مثارة كما نبه المركز من أتربة مثارة على السليل ووادي الدواسر، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.

وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.