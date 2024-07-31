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عاجل| تتصل بالعلاقات الثنائية.. خادم الحرمين يبعث برسالة للرئيس الإيراني

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واس-طهران 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية د. مسعود بزشكيان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وسلم الرسالة صاحب السمو الملكي الأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإيراني لسموه في طهران أمس الثلاثاء، إذ رحب بالأمير منصور بن متعب والوفد المرافق له.
الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز يسلم رسالة خادم الحرمين إلى الرئيس الإيراني - واس

تحيات القيادة

بدوره نقل الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته وتمنياتهما لحكومة وشعب إيران المزيد من التقدم والازدهار.
الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز يسلم رسالة خادم الحرمين إلى الرئيس الإيراني - واس

حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيران الإسلامية عبدالله بن سعود العنزي.
ومن الجانب الإيراني وزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري كني وعددٍ من المسؤولين الإيرانيين.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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