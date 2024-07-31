شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. ظواهر جوية متنوعة على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها. البحر الأحمر الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين يصل أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، تتحول ليلًا جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.