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بتوجيه الملك .. الأمير منصور بن متعب يشارك بتنصيب رئيس إيران

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الرياض - علي القحطاني - شارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الملك سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بتنصيب رئيس إيران الجديد.

وشارك وفد المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تم تنصيب الدكتور مسعود بزشكيان رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمقر مجلش الشورى.

وقدم سمو الأمير منصور بن متعب، تهاني القيادة، خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير ، للرئيس الإيراني، متمنيان لشعب إيران الشقيق بالتوفيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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