شكرا لمتابعة خبر عن بتوجيه الملك .. الأمير منصور بن متعب يشارك بتنصيب رئيس إيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الملك سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بتنصيب رئيس إيران الجديد.

وشارك وفد المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تم تنصيب الدكتور مسعود بزشكيان رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمقر مجلش الشورى.

وقدم سمو الأمير منصور بن متعب، تهاني القيادة، خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الإيراني، متمنيان لشعب إيران الشقيق بالتوفيق.