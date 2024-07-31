السعودية | خلود المانع رمز في الذكاء الاصطناعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اختارت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الأكاديمية السعودية خلود المانع لمنصب “سفيرة لتمكين المرأة في العالم” وتلقت تمنيات بالنجاح في مهمتها الجديدة.

وأعربت المانع في تدوينة لها عن تشريفها بتعيينها في هذا المنصب، فضلا عن اختيارها “متحدثا رئيسيا” أمام قادة العالم في القمة العالمية السابعة لحقوق الإنسان – 2024 التي ستعقد في جنيف بسويسرا.

كما عبرت عن تطلعها “لإبراز الدور القيادي والريادي للمرأة السعودية على المستوى العالمي” وذلك في ظل الرؤية الطموحة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

من هي خلود المانع؟

الشهادات العلمية: بدايةً بدأت الدكتورة خلود المانع شغفها لتقنية المعلومات منذ الصغر، وكانت تستقي المعلومات حول هذا المجال من التلفاز الذي يعد المصدر الوحيد للحصول على المعلومات آنذاك، من خلال البرنامج الكرتوني “اسأل لبيبة”؟ وبعد انتقالها للدراسة إلى أميركا في المرحلة المتوسطة تأكدت من شغفها وحبها للتقنية، ومن هذا الأساس بدأت انطلاقتها في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بدايةً بحصولها على شهادة البكالوريوس في تقنية المعلومات من جامعة الملك سعود في عام 1998م، ومن ثم حصولها على شهادة الماجستير في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود في عام2004م، وصولاً لمرحلة شهادة الدكتوراه التي حصلت عليها من جامعة لوبورو وهي الجامعة الرابعة على مستوى الأمم المتحدة (بريطانيا) في عام 2018م.

الخبرات: منذ الصغر ومع محدودية التخصصات للمرأة السعودية سابقاً كانت تطمح د.خلود بأن تلتحق بالسلك الأكاديمي، حتى حققته وأصبحت محاضرة في جامعة الملك سعود لمدة 13 عاماً منذ 2000-2013م، وبعد ذلك انتقلت لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمنصب أستاذ مساعد منذ عام 2019م وحتى وقتنا الحالي، بالإضافة إلى منصبها بعضو مؤسس في الجمعية السعودية للأبحاث والابتكار الهندسي، بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية منذ يوليو 2021م.

الإنجازات: تميزت الدكتورة خلود صالح المانع بإنجازاتها في مجال البحوث العلمية التي تصب في صالح ريادة الأعمال وتطويرها باستغلال قوة الذكاء الاصطناعي، بدأ ذلك عند تقديم مشروع تخرج الدكتوراه وهو إنشاء منصة تدعم ريادة الأعمال الرقمية في 2018م، والهدف منها ربط رائد الأعمال في أي مكانٍ كان بمختصين من الجامعات البريطانية ومراكز البحث، لأن رائد الأعمال بحاجة دائمة، خاصة في بداية انطلاقه إلى شخصين، شخص مختص بالمجال الذي يعمل به وشخص متخصص بعمل نموذج الأعمال ودراسة الجدوى الخاص بمشروعه، والهدف من هذه المنصة توفير الدعم لرواد الأعمال بأقل تكلفة ممكنة، بعد ذلك قدمت عدة بحوث علمية أهمها في 2020، وهو أثر التجارة الإلكترونية على تطور ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، وهي دراسة تستقصي التحديات الحرجة التي تواجه متبنين التجارة الإلكترونية من قبل رواد الأعمال في المملكة العربية السعودية، وتحديد العوامل الدافعة الرئيسية والعوائق والدوافع والمزايا المأمولة، والمشاكل المحتملة، وكذلك بعض الحلول العملية والتوقعات المستقبلية من منظور رواد الأعمال، وتم الاستنتاج من الدراسة مجموعة من التوصيات العملية للحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين في المملكة العربية السعودية للنظر فيها، وتعزيز ريادة الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية.

ختاماً تكلل نجاح وتميز المانع بتصنيفها في عام 2021م بالمرتبة الرابعة ضمن قائمة أفضل 10 مؤثرين على مستوى العالم في الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات، من قبل مؤسسة أمريكية Social Media Research Foundation، وكان مجلس إدارتها مكوناً من 50 بروفيسوراً من الجامعات العالمية كـ”اكسفورد وستانفورد وميشيغان وكورنيل”، وكان تركيزهم على البحث العلمي وكيفية الوصول والانتشار، ومدى التأثير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، و يكون التصنيف بناءً على خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

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