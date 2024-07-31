السعودية | “هيئة الطيران المدني” : التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية البنغلاديشية برحلات منتظمة بين المملكة وبنغلاديش من 1 أغسطس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية البنغلاديشية (US-Bangla Airlines ) برحلات منتظمة للمسافرين بين المملكة وجمهورية بنغلاديش، متجهة من دكا إلى جدة خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 7 رحلات أسبوعيًا وبمعدل رحلة يومياً ابتداءً من 1 أغسطس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.

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