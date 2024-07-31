اخبار السعوديه

السعودية | “هيئة الطيران المدني” : التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية البنغلاديشية برحلات منتظمة بين المملكة وبنغلاديش من 1 أغسطس

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “هيئة الطيران المدني” : التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية البنغلاديشية برحلات منتظمة بين المملكة وبنغلاديش من 1 أغسطس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية البنغلاديشية (US-Bangla Airlines ) برحلات منتظمة للمسافرين بين المملكة وجمهورية بنغلاديش، متجهة من دكا إلى جدة خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 7 رحلات أسبوعيًا وبمعدل رحلة يومياً ابتداءً من 1 أغسطس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا