السعودية | خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقام بتسليم الرسالة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإيراني لسموه في طهران أمس الثلاثاء، حيث رحب فخامته بسمو الأمير منصور بن متعب والوفد المرافق له.

بدوره نقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته وتمنياتهما لحكومة وشعب إيران المزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيران الإسلامية عبدالله بن سعود العنزي.

ومن الجانب الإيراني وزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري كني وعددٍ من المسؤولين الإيرانيين.

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