شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 11 مساءً. أتربة مثارة على المدينة المنورة كما نبه المركز من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنيّاً في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كم، على الحناكية ووادي الفرع.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 6 مساءً.