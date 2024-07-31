السعودية | بـ 48 ْمئوية.. “الأحساء والصمان” تسجّلان أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة و”السودة” الأدنى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.

وأوضح المركز، أن الأحساء والصمان سجّلتا أعلى درجة حرارة 48 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.

وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 47 ْمئوية في الدهناء، و46 درجة في الدمام وحفر الباطن، و45 درجة في التنهات.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، تليها الباحة 17 درجة، وأبها 18 درجة، والقريات 21 ْمئوية والطائف 22 ْوطريف 23.

وتوقّع المركز -بمشيئة الله تعالى- هطولَ أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير الباحة، مكة المكرّمة، والفرصة مهيَّأة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقة المدينة المنوّرة.

في حين تؤثر الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار في أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض؛ تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران. كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها.

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