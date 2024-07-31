إرجاع التمور المشتراة خلال ساعتين

كشف مشغلون لمنصة نظام الأسواق الموسمية، التابع للمركز الوطني للنخيل والتمور، إتاحة النظام إمكانية رفع طلب «إرجاع» التمور المشتراة بالتنسيق مع المسوق (مزود خدمة التسويق) خلال ساعتين من عملية الشراء، ويتم تأكيد التسلم تلقائيًا بعد مرور ساعتين من إرسال عملية البيع (سند الشراء) من قِبل المسوق، ويلغى طلب توريد للمسوق بعد مرور يومين عمل في حال لم يقبل المسوق. وأوضحوا أن موظفي خدمة العملاء يوجدون داخل السوق، ويتولون تقديم المساعدة وخدمة طباعة الملصق لإتمام عملية التوريد. الإنتاج حسب المناطق الرياض 436 ألف طن القصيم 390 ألف طن المدينة المنورة 263 ألف طن الشرقية 203 آلاف طن مكة المكرمة 64 ألف طن نجران 10 آلاف طن حائل 73 ألف طن الجوف 65 ألف طن عسير 55 ألف طن تبوك 52 ألف طن الحدود الشمالية 1314 طنا جازان 111 طنا الباحة 3 آلاف طن



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