الإنتاج حسب المناطق
الرياض 436 ألف طن
القصيم 390 ألف طن
المدينة المنورة 263 ألف طن
الشرقية 203 آلاف طن
مكة المكرمة 64 ألف طن
نجران 10 آلاف طن
حائل 73 ألف طن
الجوف 65 ألف طن
عسير 55 ألف طن
تبوك 52 ألف طن
الحدود الشمالية 1314 طنا
جازان 111 طنا
الباحة 3 آلاف طن
كانت هذه تفاصيل خبر إرجاع التمور المشتراة خلال ساعتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.