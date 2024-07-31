شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : المرزم آخر مواسم الصيف وأشدها حرارة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، إن المرزم هو نجم ويعد من ألمع النجوم في السماء وأشدها حرارة .

وأوضح الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” إذا ظهر المرزم شبع كل كالف من الغيد وانحن الليالي الشدائد ، والمرزم أشهر نجوم القيظ ، والكالف ويقصد به المزارع ، بينما كلمة الغيد تُعني النخيل ” .

ولفت إلى عند رؤيتنا للمرزم قبل شروق الشمس بالجهة الغربية الجنوبية ، يدل على أن فصل الصيف قارب على الانتهاء .

واختتم حديثه : ” ويدل أيضاً على اختلاف أصناف التمور ونزولها بالأسواق ، فبعض النخيل يأتي بأول القيظ ، وآخر يأتي في آخره ، وبعض النخيل يأتي بقمة القيظ” .