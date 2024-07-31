شكرا لمتابعة خبر عن مصادرة ألف رتبة وشعارات عسكرية و 150 بدلة عسكرية مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض مساء أمس، أكثر من ألف رتبة وشعارات عسكرية و 150 بدلة عسكرية مخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق 3 محال مخالفة تعمل في خياطة الملابس العسكرية بدون ترخيص، ومصادرة ماكينة تطريز تستخدم في تطريز الرتب والشعارات العسكرية المخالفة للانظمة.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.