شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل": 6 ملايين مستفيد من خدمة الوكالة الإلكترونية عبر "ناجز" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة العدل أن عدد المستفيدين من خدمة الوكالات الإلكترونية، عبر منصة "ناجز" بلغ أكثر من 6 ملايين مستفيد، منذ بداية العام الجاري 2024. أهم الخدمات المقدمة وتشمل خدمات التوثيق الإلكترونية خدمة (الوكالة متعددة الأطراف) التي تتيح للمستفيدين إصدار وكالة تحتوي على 50 موكلاً بوكالة واحدة، وخدمة (نسخ الوكالة) التي تتيح للمستفيد إمكانية نسخ وكالة سابقة لاختصار الوقت والجهد في إضافة الأطراف واختيار البنود، وخدمة (فسخ الوكالة) التي تتيح للمستفيد إمكانية فسخها بشكل لحظي إلكترونياً.

يُذكر أنه يمكن الاستفادة من خدمات الوكالة الإلكترونية للأفراد عبر بوابة "ناجز أفراد"، ولقطاع الأعمال إصدار الوكلات عبر بوابة "ناجز أعمال" بشكل إلكتروني بالكامل دون تدخل بشري.

