شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن والحماية" تضبط مخالفَين لنظام البيئة باستغلال الرواسب في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمَين مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب بمنطقة تبوك. وأوضحت القوات أنه تم ضبط 3 معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية المصرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

