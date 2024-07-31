شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد النبوي يستقبل أكثر من 5 ملايين مصلٍّ خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 5428718 مصليًا وزائرًا، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم. خدمات المصلين وبيّنت الهيئة في تقريرها عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، أن 505700 زائر تشرّفوا بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه -رضوان الله عليهما- كما أدى 212946 زائرًا الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة.

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، بأن عدد المستفيدين من خدمات التواصل باللغات الأخرى بلغ 152912زائرًا من جنسيات مختلفة، وبينت أن الخدمات الميدانية، شملت أعمال التعقيم والتطهير حيث بلغت كميتها 292056 لترًا، كما تم توفير 1810 أطنان من مياه زمزم وأخذ 218 عينة لفحصها وتحليلها، إضافةً إلى توزيع 483194 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.

