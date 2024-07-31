م. رياض بن حسين الفقيه

شكرا لقرائتكم خبر عن "الثروة السمكية".. 3 ملايين يرقة بلطي لدعم قطاع الاستزراع المائي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.