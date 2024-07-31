شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعلًا مع "اليوم".. إزالة 3800 ملصق إعلاني مخالف بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

تقرير صحيفة اليوم

جهود رصد المخالفات وتحسين المدينة

العقوبات المطبقة

الدمام - شريف احمد - تمكنت بلدية مدينة الظهران من إزالة 3813 ملصق إعلاني مخالف من على واجهات المنازل، والمحال التجارية، وأعمدة الإنارة، في جميع أنحاء المدينة، وذلك ذلك ضمن أعمال البلدية لتنظيف المدينة من الملصقات الإعلانية المخالفة والمشوهة للمنظر العام.وكانت ”اليوم“ نشرت تقرير بعنوان ”الملصقات العشوائية تشوه المظهر الحضري.. ومطالب بتشديد العقوبة“، أعرب خلاله عدد من المواطنين عن استيائهم من ظاهرة انتشار الملصقات الإعلانية العشوائية التي تشوه المظهر الحضري للمدن وتعد تعديًا على الممتلكات العامة والخاصة.وطالب المواطنون الجهات المعنية بتكثيف الحملات الميدانية لرصد المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها، بما في ذلك تحميل المخالفين تكاليف إزالة هذه الملصقات.ورصدت ”اليوم“ العديد من الملصقات والمنشورات الدعائية على الجدران وأعمدة الكهرباء وأبواب المنازل والمرافق العامة في المنطقة الشرقية، مما يؤثر سلبًا على المشهد الحضاري.من جانبه، أوضح رئيس بلدية مدينة الظهران المهندس فيصل القحطاني، بأن هذه الجهود تأتي ضمن حملة مكثفة تنفذها البلدية للحفاظ على النظافة العامة والمظهر الجمالي للمدينة خلال النصف الأول من العام الجاري،، لافتا إلى إن انتشار هذه الملصقات الإعلانية العشوائية يسبب تشويه المنظر البصري للشوارع والأحياء السكنية.ونوه القحطاني إن التصدي لهذه الظاهرة يعد من الأولويات الرئيسية، حيث يجب التركيز عليها لإعادة الرونق والجمال للمدن، وسيواصل فريق البلدية جهوده المكثفة في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلةأوضح القانوني أحمد الجيراني أن الجهات المختصة يحق لها إحالة المخالفين للنيابة العامة وفقًا لنظام الذوق العام، الذي يمنع الكتابة أو الرسم على جدران الأماكن العامة ووسائل النقل دون ترخيص.وأشار إلى أن العقوبة ان الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغة «500» ريال حسب المادة رقم «5/ 19» من لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على الشركات والمؤسسات والمحال التجارية المخالفة.وأكدت جمعية حماية المستهلك، أن الجهة المختصة باستقبال البلاغات عن المطويات التسويقية والملصقات الإعلانية هي وزارة الشؤون البلدية. وأفادت أن الوزارة تستقبل البلاغات عن المعلنين المخالفين على الرقم 940؛ حيث تتولى الأمانات والبلديات مباشرة المخالفة.وأشارت إلى أن سبب منع مثل هذه الملصقات والإعلانات على المنازل وواجهات المباني والإشارات المرورية يعود للحد من انتشار النفايات وتشويه المنظر العام للمدن.