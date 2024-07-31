وأكدت الوزارة ضرورة عدم تكدس الأفراد في مناطق وأحياء محدودة.
جاء ذلك في التحديث الذي أصدرته الوزارة أخيرا، الذي يهدف إلى المحافظة على الصحة والبيئة والسلامة العامة، وتوفير سكن جماعي للأفراد صحي وآمن وخال من الأمراض والأوبئة.
محددات الموقع
تضمن التحديث الأخير لمنشآت سكن العمالة ألا يكون الموقع على الطرق والشوارع والمناطق الحيوية أو السياحية المحددة من قِبل الأمانة أو البلديات، وأن يكون بعيدا عن أماكن العمل التي تصدر عنها ملوثات الجو مثل الغازات والأتربة والدخان والمخلفات السائلة، وأن يبعد عن مواقع المدارس والمستشفيات بمسافة لا تقل عن 300 م، وكذلك الابتعاد عن الأراضي غير المناسبة التي تكون في مناطق خطيرة أو في مجاري السيول أو مناطق آثار أو ذات أهمية بيئية مثل المحميات الطبيعية.
مشرف سعودي
ألزم التحديث ضرورة وجود مشرف سعودي الجنسية متفرغ للعمل، ومسؤول عن السكن، ولديه صلاحية الوصول إلى جميع مرافق السكن، وتتوافر لديه المعرفة باشتراطات السكن الجماعي للأفراد وإجراءات الطوارئ، ويناط به ضمن مهامه الإبلاغ عن تفشي الأمراض المعدية أو حالات التسمم الغذائي، وغيرها من الحالات، واتباع الإجراءات الصحية الخاصة بذلك.
الحالات الطارئة
شدد التحديث الأخير كذلك على ضرورة توفير غرفة إسعافات للحالات الطارئة بها ممرض لديه ترخيص سار من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 1000 فرد، وعيادة طبية تقدم الخدمات الطبية وخدمات الصحة والسلامة المهنية، وبها طبيب وممرض لديهما ترخيص سار للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 5000 فرد.
كانت هذه تفاصيل خبر التقييم المروري شرط المساكن الجماعية للعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.