شكرا لقرائتكم خبر "هيئة الترفيه" تمدد المهلة التصحيحية لجميع المنشآت الترفيهية حتى نهاية العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للترفيه (GEA) عن تمديد المهلة التصحيحية لجميع المنشآت الترفيهية الواقعة ضمن اختصاصها، بما في ذلك "المدن الترفيهية" و"مراكز الترفيه"، حتى 31 ديسمبر من العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الهيئة في التسهيل على المستثمرين في قطاع الترفيه ضمن دورها في رفع مستوى جودة الخدمات الترفيهية في المملكة، وضمان تقديم تجارب ترفيهية آمنة وممتعة للزوار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة ترفيهية رائدة.

ضمن الحملة الرقابية على الوجهات والمراكز الترفيهية، تم زيارة أكثر من 700 مركزًا ترفيهيًا ومدينة ترفيهية في أكثر من 52 مدينة ومحافظة.

كما بلغ عدد طلبات التراخيص للوجهات الترفيهية منذ بداية الحملة492 طلبًا، فيما وصل عدد التراخيص النشطة إلى 530 ترخيصًابإضافة 114 وجهة ترفيهية ضمن قائمة الوجهات الترفيهية منذ بداية الحملة.

وأهابت الهيئة بجميع المنشآت العاملة في القطاع الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة عنها، والإسراع في تصحيح أوضاعهم النظامية من خلال تقديم طلبات الترخيص عبر منصة “بوابة الترفيه” الإلكترونية.