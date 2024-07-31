شكرا لقرائتكم خبر عن "الحارثي": ورش العمل في المنتدى السعودي للإعلام تقدم رؤية متطورة والان نبدء بالتفاصيل

إيماناً بأهمية تحقيق التكاملية بين #المنتدى_السعودي_للإعلام وكافة القطاعات التنموية؛ أقمنا اليوم أولى الورش التطويرية لأعمال المنتدى المقبل، في مقر #هيئة_الاذاعة_والتلفزيون بحضور عدد من مدراء الإعلام والاتصال المؤسسي،

لامسنا خلال الورشة استعداد كافة الجهات للتفاعل مع أعمال… https://t.co/TyQ5IPU4G2 — محمد فهد الحارثي (@mfalharthi) July 31, 2024

المنتدى السعودي للإعلام

أبرز تظاهرة إعلامية

الدمام - شريف احمد - انطلقت باكورة ورش العمل التطويرية الخاصة بالمنتدى السعودي للإعلام، مع مدراء الاتصال المؤسسي في القطاعين العام والخاص، في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون بالرياض، لضمان الوصول لنسخة مميزة واستثنائية توازي حجم التطلعات من المنتدى.وقال محمد فهد الحارثي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الأربعاء، إن تنظم ورش العمل يأتي إيماناً بأهمية تحقيق التكاملية بين المنتدى السعودي للإعلام وكافة القطاعات التنموية. لامسنا خلال الورشة استعداد كافة الجهات للتفاعل مع أعمال... This is a Twitter Status— محمد فهد الحارثي (@mfalharthi)وأوضح رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، حضور عدد من مدراء الإعلام والاتصال المؤسسي، مؤكدا استعداد الجهات كافة للتفاعل مع أعمال المنتدى وتبني مبادراته، وتقديم كافة الدعم اللازم.وتعهد "الحارثي"، بمواصلة العمل لإقامة سلسلة من الورش التطويرية، نحو رؤية متطورة ضمن عام التحول الإعلامي.كانت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أقامت أمس الثلاثاء، ورشة عمل تطويرية لتعزيز مخرجات المنتدى السعودي للإعلام 2025، سلطت الضوء على أهمية التعاون المشترك بين المنتدى والجهات الفاعلة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الإعلام، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية.واستهدفت الورشة تحقيق التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة والمنتدى السعودي للإعلام بوصفه أبرز تظاهرة إعلامية في المنطقة، وما يمثله من قوة جذب للمملكة من خلال تبني منصة إعلامية يقصدها الزوار سنوياً مدعماً بمعرض مستقبل الإعلام (FOMEX) الذي شهد خلال النسخة السابقة مشاركة أكثر من 150 عارضاً من 30 دولة العالم.للمزيد عن الورشة اضغط هنا.