شكرا لقرائتكم خبر عن المبيعات تجاوزت التوقعات.. 70 ألف زائر لمهرجان خيرات الجوف بسكاكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت فعاليات مهرجان خيرات الجوف الثالث بسكاكا، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، ممثلًا بمكتب سكاكا، بمشاركة 7 جهات حكومية و30 مزارعًا وأسرة منتجة.

واستقبل المهرجان على مدار 4 أيام ما يقارب 70 ألف زائر، تجولوا في أروقة المهرجان الذي ضم 30 جناحًا ومحلات لبيع المنتجات الزراعية، إلى جانب أركان الجهات المشاركة.

إقبال لافت

وشهدت محلات المزارعين الذين عرضوا منتجاتهم الزراعية في المهرجان إقبالًا لافتًا من الزوار والمتسوقين، وتجاوزت مبيعاته التوقعات مع زيادة الإقبال وكثافة أعداد الزوار للتعرف على المنتجات الزراعية بالمنطقة.



ويستهدف المهرجان دعم المزارعين وفتح نوافذ تسويقية جديدة، والتعريف بالمنتجات وتحفيز التنافسية والجودة في المنتجات الزراعية بالمنطقة.