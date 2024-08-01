شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كذلك تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة ونجران.

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان، كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).

كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. البحر الأحمر الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى 3 أمتار على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.