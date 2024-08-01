شكرا لمتابعة خبر عن وفاة أول طبيب في حفر الباطن بعد مسيرة امتدت لـ 60 عاماً .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفى اليوم الأربعاء الدكتور نور محمد خان ، بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية .

ويعد نور محمد خان أقدم دكتور في محافظة حفر الباطن ، وذكر في لقاء تليفزيوني له مسبقاً أنه جاء إلى المملكة من باكستان عام 1962 ، وأنشا أول عيادة خاصة في المحافظة قبل نحو 6 عقود.

وقدم الدكتور نور محمد خان كل خبراته في مجال الطب رفقة أبناؤه وكرس حياته في خدمة المرضى وفي خدمة أهالي حفر الباطن على مدار أكثر من نصف قرن .

وتم منحه الجنسية السعودية ؛ نظراً لمساهمته في نهضة القطاع الطبي في حفر الباطن ، حيث طور عيادته الخاصة وباتت مستشفى تغطي كافة التخصصات وبقيمة وصلت 50 مليون ريال .