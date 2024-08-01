وتضمنت الندوة ثلاث أوراق عمل تحت عنوان «الإسعافات النفسية الأولية لضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص»، قدمها أستاذ الإرشاد المساعد بجامعة الجوف، الدكتور ضيف الله العتيبي، وورقة عمل بعنوان «جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص»، قدمها مدير إدارة المتابعة والتحقيق بفرع هيئة حقوق الإنسان بالجوف، عبدالله بن هديان الرويلي، وورقة عمل بعنوان «إضاءات حول الجوانب القانونية لنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص»، قدمتها مساعد المشرف للشؤون القانونية في مكتب تحقيق الرؤية بإمارة منطقة الجوف، رشا بنت محمد الضلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوف تفعل برامج مكافحة الاتجار بالأشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.