الجوف تفعل برامج مكافحة الاتجار بالأشخاص

أطلق فرع هيئة حقوق الإنسان بالجوف مجموعة برامج، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تضمّنت التعاون مع كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز للتنمية المستدامة في جامعة الجوف، بعقد ندوة بعنوان «الإطار النظامي والمؤسسي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص»، للمهتمين والمسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية والمجتمع.

وتضمنت الندوة ثلاث أوراق عمل تحت عنوان «الإسعافات النفسية الأولية لضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص»، قدمها أستاذ الإرشاد المساعد بجامعة الجوف، الدكتور ضيف الله العتيبي، وورقة عمل بعنوان «جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص»، قدمها مدير إدارة المتابعة والتحقيق بفرع هيئة حقوق الإنسان بالجوف، عبدالله بن هديان الرويلي، وورقة عمل بعنوان «إضاءات حول الجوانب القانونية لنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص»، قدمتها مساعد المشرف للشؤون القانونية في مكتب تحقيق الرؤية بإمارة منطقة الجوف، رشا بنت محمد الضلي.