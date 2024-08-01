شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: 7 اشتراطات للحصول على تأشيرة المرور والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الخارجية أن خدمة تأشيرة المرور تمكن طالبيها من إدخال بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للحصول على تأشيرة المرور السعودية.
وأشارت إلى أنها متاحة للمتقدمين من أي جنسية، باستخدام منصة إنجاز للخدمات الإلكترونية للتأشيرات، وتسمح تأشيرة العبور للأفراد بالمرور بالمملكة.
وحددت الوزارة 7 اشتراطات للحصول على الخدمة وهي: وجود جواز سفر أصلي ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وتصريح إقامة من الدولة التي تتقدم منها، وصورة شخصية ملونة بحجم جواز السفر، وتعبئة استبيان تأشيرة السعودية وتوقيعه.
هذا بالإضافة إلى التوقيع على لائحة القوانين السعودية، وثبات حجز التذاكر، لتأكيد إقامتك في المملكة العربية السعودية، وطلب التأشيرة المطبوع مقدم من خلال بوابة إنجاز الإلكترونية.
وتابعت الوزارة الاشتراطات، أنه بعد الموافقة سيجري إعادة التوجيه الطلب إلى صفحة جديدة لإدخال المعلومات الخاصة بمقدم الطلب مع صورة فوتوغرافية مقاس 200 * 200، ومن ثم تحديد نوع التأشيرة عن طريق اختيار «تأشيرة العبور»، ومن ثم ملء جميع المعلومات في نموذج الطلب.
وأشارت إلى أنها متاحة للمتقدمين من أي جنسية، باستخدام منصة إنجاز للخدمات الإلكترونية للتأشيرات، وتسمح تأشيرة العبور للأفراد بالمرور بالمملكة.
اشتراطات الحصول على تأشيرة المروركما أنها تتيح الإقامة لفترة قصرية لا تزيد عن 12 ساعة، وتتوفر تأشيرات العبور خلال 48 ساعة و96 ساعة.
وحددت الوزارة 7 اشتراطات للحصول على الخدمة وهي: وجود جواز سفر أصلي ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وتصريح إقامة من الدولة التي تتقدم منها، وصورة شخصية ملونة بحجم جواز السفر، وتعبئة استبيان تأشيرة السعودية وتوقيعه.
هذا بالإضافة إلى التوقيع على لائحة القوانين السعودية، وثبات حجز التذاكر، لتأكيد إقامتك في المملكة العربية السعودية، وطلب التأشيرة المطبوع مقدم من خلال بوابة إنجاز الإلكترونية.
خطوات الحصول على الخدمةوبينت الوزارة أن خطوات الحصول على الخدمة تتمثل في: تسجيل الدخول إلى موقع إنجاز، ومن ثم اختيار الأفراد، ثم اختيار طلب تأشيرة من البعثات السعودية بالخارج، وضغط على تسجيل لإنشاء حساب جديد، إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، وتقديم المعلومات المطلوبة، كما أنه يلزم للمتابعة الموافقة على الشروط والأحكام.
وتابعت الوزارة الاشتراطات، أنه بعد الموافقة سيجري إعادة التوجيه الطلب إلى صفحة جديدة لإدخال المعلومات الخاصة بمقدم الطلب مع صورة فوتوغرافية مقاس 200 * 200، ومن ثم تحديد نوع التأشيرة عن طريق اختيار «تأشيرة العبور»، ومن ثم ملء جميع المعلومات في نموذج الطلب.