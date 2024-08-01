السعودية | هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يولية 2024م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 3010 جولات رقابية على عدد من الوزارات والجهات الحكومية، أفضت إلى التحقيق مع 266 مشتبهاً به، وتوقيف 149 متهماً، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وباشرت الهيئة عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يوليو المنصرم، في وزارات الداخلية والحرس الوطني والعدل والصحة والتعليم والبلديات والإسكان.

ووجهت نزاهة إلى الموقوفين تهماً بالفساد، من بينها الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.

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