6 مراحل ومسارات لتنظيم الزوار والمعتمرين بالروضة الشريفة

تزامنًا مع إطلاق الخطة الميدانية لموسم العمرة 1446، حدد مشروع تطوير وتحسين منظومة التفويج لزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، 6 مراحل ومسارات لإدخال الزوار من خلال تنظيم الحشود في الساحات وفرز المسارات وطلب استعراض الرمز المرئي على الهواتف الذكية لقراءته قبل التمكين من الدخول والصلاة بالروضة الشريفة حيث يتطلب التسجيل الدخول والانتقال للمرحلة الانتظار داخل الحرم حتى يأتي موعد دخول الفوج.

وينقل المنظمون الأفواج من المسجد النبوي الى الروضة الشريفة عبر ترتيب وتنظيم معين لكل فوج وتوجيه الزوار الى الروضة وتخصيص 10 دقائق لكل فوج للصلاة ومن ثم الخروج مع الجهة الأخرى.

ويعطي المنظمون تعليماتهم للزائر عند الدخول للروضة الشريفة بالحضور قبل الموعد بربع ساعة وتحديد 10 دقائق لكل فوج لإعطاء الفرصة للآخرين واستخدام الرمز المرئي لمرة واحدة كما يتطلب الحضور في الموعد المحدد.

مسار التفويج

حدد مشروع تطوير وتحسين منظومة التفويج لزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي 4 أهداف، تتمثل في تطوير خدمات المواعيد، وتأهيل الفرق المشرفة على التنظيم، بالإضافة إلى تحديد برامج متخصصة، وتوفير أنظمة لقراءة المواعيد «بوابات ذكية».

وكشفت وزارة الحج والعمرة عن الآلية الجديدة للتفويج للروضة الشريفة، ودورها في تسهيل تفويج الزوار حسب المواعيد المحددة عبر تطبيق نسك.

ويهدف مشروع تطوير وتحسين منظومة التفويج إلى تحسين تجربة الزيارة وتنظيمها وإدارتها بكفاءة؛ لضمان تجربة روحانية مميزة، تشمل تحسين مسار التفويج، وتوفير أنظمة قراءة مواعيد الزيارة، فضلا عن تأهيل فريق متخصص لإدارة عملية التفويج وإدارة الحشود، وكذلك تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لترتيب الحجوزات.

مياه زمزم

واستقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 5.428.718 مصليًا وزائرًا، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.

وبيّنت الهيئة في تقريرها عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، أن 505.700 زائر تشرّفوا بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه، كما أدى 212.946 زائرًا الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة.

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، بأن عدد المستفيدين من خدمات التواصل باللغات الأخرى بلغ 152912زائرًا من جنسيات مختلفة، مبينًا أن الخدمات الميدانية، شملت أعمال التعقيم والتطهير حيث بلغت كميتها 292056 لترًا، كما تم توفير 1810 أطنان من مياه زمزم وأخذ 218 عينة لفحصها وتحليلها، إضافةً إلى توزيع 483194 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.

مراحل الدخول للروضة

01 فرز المسارات

02 قراءة الرمز الالكتروني

03 الدخول للمسجد النبوي والانتظار

04 الانتقال للروضة الشريفة

05 الصلاة

06 الخروج