شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف سبب تسمية شهر “آب” بهذا الاسم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، عن سبب تسمية شهر أغسطس بـ “آب” ، موضحاً سبب مقولة “آب اللهاب” .

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : أغسطس هو الشهر الثامن من شهور السنة الميلادية ، وهو أحد الشهور السبعة التي تتكون من 31 يوماً ، وسمى نسبة إلى القائد الروماني «أوجوستوس» .

ولفت إلى أن بلاد الشام والعراق تُسمي شهر أغسطس بـ “آب” ، والتي تعني النبات والكلأ ، وهي كلمة عربية فصحى مأخوذة من «وفاكهة وأبا» أي الفاكهة الناضجة .

وأوضح أن شهر أغسطس ينقسم إلى قسمين وهما : الأول يحتوي على المرزم والكليبين والثاني يحتوي على سهيل ، أو كما يقولون العامة “من طلعة المرزم ليا طلعة سهيل يصلاك من حر اللواهيب صالي ” .