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الزعاق يكشف سبب تسمية شهر “آب” بهذا الاسم .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، عن سبب تسمية شهر أغسطس بـ “آب” ، موضحاً سبب مقولة “آب اللهاب” .

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : أغسطس هو الشهر الثامن من شهور السنة الميلادية ، وهو أحد الشهور السبعة التي تتكون من 31 يوماً ، وسمى نسبة إلى القائد الروماني «أوجوستوس» .

ولفت إلى أن بلاد الشام والعراق تُسمي شهر أغسطس بـ “آب” ، والتي تعني النبات والكلأ ، وهي كلمة عربية فصحى مأخوذة من «وفاكهة وأبا» أي الفاكهة الناضجة .

وأوضح أن شهر أغسطس ينقسم إلى قسمين وهما : الأول يحتوي على المرزم والكليبين والثاني يحتوي على سهيل ، أو كما يقولون العامة “من طلعة المرزم ليا طلعة سهيل يصلاك من حر اللواهيب صالي ” .

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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