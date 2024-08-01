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شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف سبب تسمية شهر “آب” بهذا الاسم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، عن سبب تسمية شهر أغسطس بـ “آب” ، موضحاً سبب مقولة “آب اللهاب” .
وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : أغسطس هو الشهر الثامن من شهور السنة الميلادية ، وهو أحد الشهور السبعة التي تتكون من 31 يوماً ، وسمى نسبة إلى القائد الروماني «أوجوستوس» .
ولفت إلى أن بلاد الشام والعراق تُسمي شهر أغسطس بـ “آب” ، والتي تعني النبات والكلأ ، وهي كلمة عربية فصحى مأخوذة من «وفاكهة وأبا» أي الفاكهة الناضجة .
وأوضح أن شهر أغسطس ينقسم إلى قسمين وهما : الأول يحتوي على المرزم والكليبين والثاني يحتوي على سهيل ، أو كما يقولون العامة “من طلعة المرزم ليا طلعة سهيل يصلاك من حر اللواهيب صالي ” .