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إحباط تهريب 196 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر و2 طن قات

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود، (196) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(7228) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، و(1907) كيلو جرامات من نبات القات المخدر.
وقبضت على مهربيها بمنطقة جازان، وهم (21) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، و(18) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، و(6) مواطنين، وذلك في إطار الجهود الأمنية لمتابعة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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