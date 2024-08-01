شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. شروط تكرار أداء العمرة خلال فترة الإقامة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار سعيها لتسهيل أداء المناسك على المعتمرين وضمان راحتهم، أكدت وزارة الحج والعمرة على إمكانية أداء العمرة أكثر من مرة خلال فترة الإقامة في مكة المكرمة .

وأوضحت الوزارة أن تكرار أداء العمرة يتطلب الالتزام بمجموعة من التعليمات الصادرة عنها، منها الحصول على تصريح جديد عبر تطبيق "نسك"، والخروج من حدود الحرم المكي، بالإضافة إلى الإحرام بنية العمرة من جديد . شروط تكرار أداء العمرة كما شددت الوزارة على أهمية اتباع هذه التعليمات لضمان تنظيم تدفق المعتمرين وتجنب أي ازدحام قد يؤثر على سلاسة أداء المناسك.

وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على سلامة الجميع، وتوفير أجواء روحانية مريحة للمعتمرين . عمرة واحدة فقط في رمضان وفي سياق متصل، نوهت الوزارة بأن أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك يقتصر على مرة واحدة فقط، وذلك في إطار إجراءاتها الرامية إلى تخفيف الزحام في هذا الشهر الفضيل، الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من المعتمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن هذا القرار يهدف إلى ضمان سلاسة الحركة وتيسير أداء المناسك للجميع، مع مراعاة تحقيق الأجر الكامل للمعتمرين .

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الحج والعمرة المستمرة لتحسين تجربة العمرة وتوفير كافة الوسائل التي تضمن راحة وأمان المعتمرين في أثناء تأديتهم لهذه الشعيرة المباركة .