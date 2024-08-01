شكرا لمتابعة خبر عن صدى تدشن قناتها على الواتساب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - دشنت صحيفة صدى الإلكترونية، اليوم الخميس، قناتها على تطبيق واتساب.
ويمكنكم المشاركة والدخول إلى قناة صحيفة صدى عبر الواتساب على الرابط التالي هنا
شكرا لمتابعة خبر عن صدى تدشن قناتها على الواتساب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - دشنت صحيفة صدى الإلكترونية، اليوم الخميس، قناتها على تطبيق واتساب.
ويمكنكم المشاركة والدخول إلى قناة صحيفة صدى عبر الواتساب على الرابط التالي هنا
متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع