شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطن بدأ حياته راعيا للأغنام وأصبح عميدا بجامعة جازان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح المواطن موسى خبراني في تحقيق أحلامه في الحصول على الشهادات العليا ليصبح عميدا لإحدى الكليات الرائدة في جامعة جازان.

وقال خبراني، عميد كلية الهندسة وعلوم الحاسب بجامعة جازان، إنه عاش طفولة جميلة ولا يزال يتذكر تفاصيلها وتفاصيل الصخور والمكان الذي كان يذاكر فيه عندما كان يرعى الأغنام مع والده، وذلك وفقا لما ذكره بقناة العربية.

ولفت إلى أنه كان يذهب في صغره إلى المدرسة في الصباح، وفي الساعة الثالثة عصرا يقوم برعي الأغنام، ثم يعود في الليل إلى المنزل حيث كان يتناول العشاء في المساء مع أخوته.

ونوه بأنه كان يذاكر ويحل واجباته وهو يرعى الأغنام، كما أنه كان أيضا يمارس هويات أخرى بجانب الرعي، لافتا إلى أنه كان يجد مشقة كبيرة عند الذهاب إلى الجامعة حيث كان يسير مشيا على الأقدام حتى يصل لمفترق الطرق حيث تتواجد السيارات التي تنقله للجامعة.

وأكد أنه كان يحلم بتحقيق حلمه بالحصول على الشهادة العليا وخدمة الوطن، وتمكن بفضل الله تعالى ودعم الوالدين من الحصول على الدكتوراه وأصبح عميدا لكلية الهندسة وعلوم الحاسب بجامعة جازان.