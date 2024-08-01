برنامج (تواصل الإنساني) خطوة نحو السعادة

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ويهدف البرنامج إلى تنشيط الروابط الاجتماعية بين الأسر والأفراد عبر مجموعات منظمة من المتطوعين والمتطوعات تقوم بتنظيم لقاءات على أرض الواقع مع فئات عزيزة من المجتمع وتقديم برامج ترفيهية، و تثقيفية، و اجتماعية تجعل المستهدفين يشعرون بأهميتهم ودورهم في المجتمع بجانب إشاعة البهجة والسرور بينهم وزرع الأمل وحب الخير والعطاء لديهم، و تمكينهم من تجاوز الصعوبات في حياتهم نحو حياة افضل وصولا إلى السعادة التي يستحقونها وجودة الحياة المطلوبة.
ويشمل البرنامج على جرعات تدريبية نوعية هدفها تنمية الروح الإيجابية لدى الفئات المستهدفة من هذا العمل الإنساني الكبير الذي يعتبر الأول من نوعه في العمل الاجتماعي التطوعي والخيري.
واوضح الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي أ.د. فهد المغلوث ان البرنامج هو بمثابة دفعة معنوية إنسانية لفئات اجتماعية محددة تحتاج إلى من يقودها إلى طريق السعادة والأمل والجائزة أختارت أن تكون هي الوسيلة لتحقيق هذا الهدف السامي مستندة على خبرتها الطويلة في التعامل مع الجوانب الإنسانية وترقية الشعور بالآخرين ومساعدتهم في تطوير إمكاناتهم وترقية مهاراتهم من أجل حياة أفضل.
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