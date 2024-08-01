شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني بالرياض يباشر انهيار صخري بمركز هيت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لقي مقيم يمني مصرعه غرقاً في عين كهف هيت جنوب مدينة الرياض، جراء انهيار صخري وسقوط صخرة كبيرة عليه أثناء ممارسته السباحة في العين تسببت في وفاته.

ووقعت الحادثة قبل يومين عندما توجه 4 مقيمين من الجنسية اليمنية إلى عين كهف هيت للتنزه والسباحة وحدث انهيار صخري أثناء ممارستهم السباحة ، مما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابة 3 منهم وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

وسقطت صخرة كبيرة علي اليمنيين الأربعة ، أثناء ممارستهم السباحة في العين، اصطدمت بشكل مباشر بأحدهم وأدت إلى وفاته ونزوله في قاع العين، بينما تسببت موجة المياه الناتجة عن سقوط الصخرة بقذف الثلاثة الآخرين وارتطامهم بجدار العين وتعرضهم لإصابات طفيفة.

والجدير بالذكر أن فرق الدفاع المدني تمكنت من أنقاذ المقيمين الثلاثة وجرى نقلهم عبر الهلال الأحمر لتلقي العلاج، وواصلت عمليات الغوص حتى تمكنت من العثور على الرابع وانتشال جثته اليوم.