محمية الإمام تركي الملكية تنظم ندوات علمية متنوعة مع جامعة حائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ستنظم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ممثلة في إدارة المجتمع المحلي "برنامج صيفك مهارات ومعرفة"، وذلك بالتعاون مع جامعة حائل، ويشمل البرنامج مجموعة من الندوات العلمية تبدأ يوم الأحد المقبل وتركز على تطوير المهارات وبناء القدرات وتنمية الثقافة.

وتشمل الندوات العلمية على ندوة "تخطيط وتهيئة مواقع التراث للسياحة" وكذلك على ندوة "التطوع البيئي وأثره في التحلل الحيوي"، بالإضافة إلى ندوة "إنترنت الأشياء ودوره في إدارة المحميات الطبيعية وتحسين العمليات" و"تقنيات الحوسبة السحابية وتطبيقاتها العملية"، كما سيتم تقديم ندوة حول "أنظمة المملكة العربية السعودية لحماية البيئة وتنميتها واستدامتها"، وتسعى هذه الندوات إلى تعزيز المعرفة وبناء القدرات في مجالات متعددة تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتنمية المجتمع المحلي.

ويهدف البرنامج من خلال الندوات العلمية التفاعلية إلى تمكين المجتمع المحلي وتنمية المهارات الإبداعية والاحترافية وصولاً إلى التطوير المهني والشخصي، كما تسعى هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من خلال "برنامج صيفك مهارات ومعرفة" إلى نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع المحلي وتعزيز المشاركة في أنشطة المحمية ونشر ثقافة الاستدامة البيئية وتعليم أفضل الممارسات للحفاظ على البيئة الطبيعية.

ويأتي تعاون هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مع جامعة حائل ضمن جهود الهيئة لبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات لتقديم ندوات علمية متنوعة تسهم في تعزيز روح التعاون والمشاركة المجتمعية من خلال دورات تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، ويمكن للراغبين في الانضمام إلى الندوات العلمية زيارة حسابات هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على رابط التسجيل.