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وزير الإعلام يبحث تطوير العلاقات مع السفير التركي لدى المملكة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة، أمر الله أشلر.
وجرى خلال الاستقبال، بحث تطوير العلاقات في المجالات الإعلامية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون المشترك. This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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