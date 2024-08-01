شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يبحث تطوير العلاقات مع السفير التركي لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة، أمر الله أشلر.وجرى خلال الاستقبال، بحث تطوير العلاقات في المجالات الإعلامية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون المشترك. This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)