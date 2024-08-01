شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي لبنان: المملكة تشهد إنجازات ضخمة يشهد بها كل زائر ومعتمر والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك في تصريحات لمفتي لبنان خلال لقائه بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمحافظة جدة، وذلك على رأس وفد يضم عدداً من مفتي محافظات لبنان الذين يقومون بزيارة للمملكة حالياً.

خدمة الحرمين الشريفين وأثنى مفتي لبنان على الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير

الدمام - شريف احمد - أشاد مفتي لبنان، عبداللطيف بن فايز دريان، بالإنجازات الكبيرة والضخمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، مؤكداً أن الإنجازات يشهد بها كل من يأتي لزيارة المملكة معتمراً أو حاجاً أو زائراً.جاء ذلك في تصريحات لمفتي لبنان خلال لقائه بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمحافظة جدة، وذلك على رأس وفد يضم عدداً من مفتي محافظات لبنان الذين يقومون بزيارة للمملكة حالياً.وأثنى مفتي لبنان على الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتوفير كل ما من شأنه راحة وسلامة ضيوف الرحمن.