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شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي لبنان: المملكة تشهد إنجازات ضخمة يشهد بها كل زائر ومعتمر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد مفتي لبنان، عبداللطيف بن فايز دريان، بالإنجازات الكبيرة والضخمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، مؤكداً أن الإنجازات يشهد بها كل من يأتي لزيارة المملكة معتمراً أو حاجاً أو زائراً.
جاء ذلك في تصريحات لمفتي لبنان خلال لقائه بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمحافظة جدة، وذلك على رأس وفد يضم عدداً من مفتي محافظات لبنان الذين يقومون بزيارة للمملكة حالياً.
جاء ذلك في تصريحات لمفتي لبنان خلال لقائه بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمحافظة جدة، وذلك على رأس وفد يضم عدداً من مفتي محافظات لبنان الذين يقومون بزيارة للمملكة حالياً.