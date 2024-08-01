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مفتي لبنان: المملكة تشهد إنجازات ضخمة يشهد بها كل زائر ومعتمر

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حذيفة القرشي - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أشاد مفتي لبنان، عبداللطيف بن فايز دريان، بالإنجازات الكبيرة والضخمة التي تشهدها المملكة العربية في مختلف المجالات، مؤكداً أن الإنجازات يشهد بها كل من يأتي لزيارة المملكة معتمراً أو حاجاً أو زائراً.
جاء ذلك في تصريحات لمفتي لبنان خلال لقائه بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمحافظة جدة، وذلك على رأس وفد يضم عدداً من مفتي محافظات لبنان الذين يقومون بزيارة للمملكة حالياً.
وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي لبنان - واس

خدمة الحرمين الشريفين

وأثنى مفتي لبنان على الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتوفير كل ما من شأنه راحة وسلامة ضيوف الرحمن.
وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي لبنان - واس
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