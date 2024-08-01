شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مستودع لتصنيع السجائر بمواد مجهولة المصدر بجنوب الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضبطت وزارة التجارة، مستودعًا يديره عمال آسيويين ، يحوي 6 مصانع لتصنيع السجائر في جنوبي الرياض بمواد مجهولة المصدر ، وضع عليها علامة تجارية و بلغت قيمة المضبوطات المغشوشة 27 مليون ريال

وتتم صناعة السجائر من خلال مواد مجهولة المصدر وتضع عليها علامة تجارية، إذ تم إدارته بطرق بدائية وبدون أدوات سلامة.

وتم العثور على 9 آلات لطباعة وتصنيع التبغ، وحوالي مليوني علبة جاهزة للتوزيع في الأسواق، و4 ملايين مرفق لعلب سجائر و9 آلاف تبغ خاص ومواد أخرى مجهولة المصدر.

والجدير بالذكر أن محمد الشهري، مدير إدارة الحملات الأمنية بوزارة التجارة، قال أنه تم الإطاحة بالمستودع بالتعاون مع بلدية السلي وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تم العثور على مواد مجهولة المصدر لصناعة السجائر.