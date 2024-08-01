شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تستدعي 13.763 حامل هاتف مغناطيسي للسيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة مساء اليوم ، عن استدعاء عدد 13.763 حامل هاتف مغناطيسي للسيارة “مع خاصية دوران 360 درجة” لاحتمالية تسببه في حالات وفاة .

يأتى هذا بعدما اكتشفت “التجارة” أن المنتج مصمم لتثبيته وسط عجلة القيادة وهذا يتعارض مع تحذير الوسائد الهوائية في دليل مالك المركبة في حال انتفاخ الوسادة الهوائية قد يؤدي إلى دفع المنتج بقوة نحو الراكب ما يتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة .

وأكدت الوزارة على ضرورة التوقف فوراً عن استخدام المنتج ، إضافة إلى إعادة المنتج واسترداد كامل مبلغ الشراء .