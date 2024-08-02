شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار وأتربة على بعض مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطار خفيفة. تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الافقية وصواعق رعدية ، على محافظات المهد وبدر ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهرا وتستمر حتى الساعة 11 مساء. أمطار متوسطة بالعاصمة المقدسة ونبَّه المركز من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهراً، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 11 مساءً. أمطار خفيفة بمحافظة العيص كذلك أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً عن أمطار خفيفة على محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى -، تشمل تأثيراتها المُصاحبه؛ رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية. وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 9 مساء. الطقس بوادي الدواسر والسليل والخرج وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى تأثر محافظتي السليل ووادي الدواسر اليوم بأتربة مُثارة تبدأ من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً.

وبين المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية بمقدار ( 1 - 3 ) كيلو مترات.

وبحسب تنبيهات "مركز الأرصاد" تتأثر محافظتي الخرج والسليل بموجة حارة من الساعة 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً وارتفاع في درجات الحرارة من 47 - 48 درجة مئوية.