شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية وارتفاع الموج، على مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصبيا وصامطة وضمد والحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش وفرسان.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.

