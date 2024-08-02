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"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان اليوم

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واس - جيزان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية وارتفاع الموج، على مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصبيا وصامطة وضمد والحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش وفرسان.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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