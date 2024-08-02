شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن تطلق البوابة الإلكترونية للمتعاونين للتدريس في كلياتها.. الأحد والان نبدء بالتفاصيل

شروط التقديم

أخبار متعلقة إمام الحرم: الحفاظ على الصلاة خير وسيلة للتقرب إلى الله وتجنب الفتن "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على جازان اليوم

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل رغبتها بالتعاون في التدريس بكليات الجامعة ممن يحملون الكفاءات العلمية من خارج الجامعة على نظام العقود الفصلية أو الوحدات التدريسية في جملة من التخصصات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1446 هـ.وذكر المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف، أن التقديم سيكون عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل 29 محرم 1446 هـ ، الموافق 4 اغسطس 2024.وبين أن التقديم وفقاً للشروط التالية:يجب أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة وبنظام الانتظام الدراسي، وألا يقل التقدير في جميع الدرجات العلمية عن جيد جدا، وإذا كانت المقررات المطلوب تدريسها تقدم باللغة الإنجليزية، فيجب أن يكون المتقدم حاصلا على الأقل على درجةلا400 في اختبار اللغة الإنجليزية التوفل TOEFL أو ما يعادلها في اختبار IELTS.وأضاف اليوسف، أن على المتقدم للتدريس في الكليات الصحية أن يكون حاصلا على تصنيف في التخصص ساري المفعول من الهيئةالسعودية للتخصصات الصحية.وألا يكون المتقدم يعمل حالياً، وإذا كان يعمل فيجب تقديم موافقة خطية ورسمية من صاحب العمل تفيد بعدم ممانعة جهة عمله للعمل كمتعاون في التدريس بالجامعة.وبالنسبة لغير السعوديين فيجب أن يكون لديه إقامة سارية المفعول ومصرح له بالعمل، وألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي يمس الشرف والأمانة، أو صدر بحقه أي قرار تأديبي من جهة عمله خلال الخمس سنوات الأخيرة.كما يحق للكليات إضافة أي شروط مرتبطة بالتخصص للمفاضلة بين المتقدمين، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.