متحف اتحاد الرياضات الإلكترونية يستعرض تاريخ ومنجزات الرياضات الإلكترونية في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحظى متحف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بمنطقة (SEF أرينا) في بوليفارد رياض سيتي، بإقبال كبير من الزوار والمشاركين في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية؛ الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. ويقدم المتحف، جولة استثنائية عبر أركانه؛ للتعرُّف على رؤية الاتحاد ومبادراته، مستعرضاً تاريخ الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، ومنجزات المنتخب السعودي واللاعبين على الصعيد المحلي والدولي، وأبرز المشاريع في هذا المجال منذ تأسيس الاتحاد عام 2017 تحت اسم (الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية)، وصولاً إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية المُقامة حالياً في الرياض، إضافةً لممر التاريخ الذي يسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

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