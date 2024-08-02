شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة تنفسية والابتعاد عن المواقع التاريخية.. أبرز اشتراطات مرافق معالجة النفايات والان نبدء بالتفاصيل

موقع مناسب

توفير الخدمات والمرافق

اشتراطات السلامة

الدمام - شريف احمد - طرح المركز الوطني لإدارة النفايات ”موان“، لائحة الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة الميكانيكية البيولوجية للنفايات، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف توفير الدعم والإرشاد الفني للعديد من أصحاب المصلحة من منتجي ومقدمي خدمات ومستثمري قطاع ﺇدارة النفايات.وتستهدف اللائحة تقليل حجم النفايات، وتسهيل عمليات معالجتها عند إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها أو استخلاص منتجات منها، وإزالة الملوثات العضوية، وتقليل بعض مكونات النفايات أو الاستفادة منها، والتخلص من احتمالية الإضرار بالبشر أو البيئة.واشترطت اللائحة توافر البنية التحتية والمسارات؛ لتسهيل الوصول إلى الموقع في جميع الفصول، وتأثير المرفق على حركة المرور بتلك المنطقة، والابتعاد عن المواقع التاريخية والمحميات.إضافة إلى استيعاب المنطقة لجميع النفايات المتولدة طوال دورة حياة المرفق، وألا أن يكون الموقع بعيداً عن الوديان والشعاب ومجاري السيول والشواطئ والمسطحات المائية ومصادر المياه، لعدم تلوث أي مصدر مائي.وتتضمن اشتراطات الموقع أيضًا أن يكون الموقع بعيداً عن الأراضي المستخدمة حالياً أو الأراضي المخططة لأغراض التطوير، مثل: المناطق الحضرية أو التجارية أو الزراعية أو الصناعية، وعن أي صواري وخطوط كهربائية وسكك حديدية ومطارات وأنابيب مرافق وطرق سريعة.وحظرت اللائحة بناء محطة معالجة بيولوجية ميكانيكية في المواقع المجاورة للأراضي المخطط لها لأغراض التطوير مثل: مناطق التوسع الحضري والتجاري والزراعي، أو المواقع الواقعة في الوديان والشعاب ومجاري السيول، أو الأماكن شديدة الانحدار، أو المجاورة للمطارات.ونصت اللائحة على الالتزام بتوفير خدمات ومرافق منها الإمداد المائي، والطاقة وإضاءة الشوارع، والصرف الصحي ووسائل الاتصالات والتكنولوجيا، وأنظمة الأمن والسلامة لضمان سلامة العمال حيث يتم إنشاء مركز للطوارئ بما في ذلك: الحوادث، والإسعافات الأولية، والحرائق، والمخاطر الكيميائية، والحوادث الأمنية، والكوارث الطبيعية، والأزمات.وأكدت تحسين الأداء العام بناءً على أفضل التقنيات المتاحةBAT»»، بجميع محطات المعالجة البيولوجية الميكانيكية؛ من أجل بما في ذلك، إجراءات القبول المسبق للنفايات، تخزينها، صيانة المرفق والمعدات، وإدارة الناتج.وشددت على سلامة الصحة العامة للعاملين، من حيث توفر غرف تغيير الملابس والمراحيض للنظافة الشخصية، ومكان آمن لتناول الطعام والشراب، وتوفر معدات الحماية الشخصية، مثل البدلات وأحذية السلامة وقفازات السلامة والأقنعة والنظارات الواقية أو نظارات السلامة وأغطية الرأس، إذا لزم الأمر، والاحتفاظ بملف خاص لكل موظف، شاملاً تواريخ الفحوصات واللقاحات التي تلقوها وأي نتائج أو تفاعلات.وتتضمن اشتراطات السلامة أيضًا تزويد أدوات تقليب السماد بأغطية للأتربة ومعدات لحقن الرطوبة لتقليل انبعاث الغبار، لمعالجة الفورية للنفايات العضوية المدخلة،؛ لمنع اجتذاب القوارض والطيور والحشرات، والتنظيف والتطهير المنتظم لمناطق المرفق التي تتعرض لمواد أولية جديدة،؛ للحد من نمو الميكروبات غير المرغوب فيه، وتنظيف وصيانة المعدات المستخدمة في منطقة التسميد في المناطق غير الملوثة.وشددت اللائحة على ارتداء أجهزة حماية الجهاز التنفسي دائماً، مع أعمال التطهير والصيانة، التي توّلد كميات كبيرة من الهباء الجوي الميكروبي «مثل تبادل المرشحات الحيوية»، ترطيب الممرات ومناطق العمل والحفاظ عليها خالية من الغبار وتنظيفها بانتظام، ويفضل استخدام مكنسة أو شفاط صناعي، وتجنب ملامسة مياه العمليات غير المعالجة لمواد التسميد المعقمة، لمنع التلوث.وأوضحت أن معدات السلامة التي يجب توافرها تتمثل في معدات حماية العينين، مثل: نظارات السلامة، أو النظارات الواقية، أو القناع، وقفازات من المواد المناسبة؛ والأحذية الواقية، وخوذات السلامة في حالة العمل أسفل عوارض بمكونات مرتفعة، وتوفير الحماية/ التغطية المناسبة للبشرة.وتتضمن المعدات أيضًا أقنعة الوجه؛ لمنع استنشاق الجسيمات في الأجواء المُتربة، وحيثما يعمل الأفراد داخل المنشأة، أو في مكان وجود المركبات، سترات عالية الوضوح، أو ما شابه ذلك، ونظام اتصالات أو إنذار داخلي، وجهاز، مثل الهاتف أو لاسلكي محمول باليد، قادر على طلب المساعدة في حالات الطوارئ من أقسام الإطفاء المحلية، أو سيارات الإسعاف، أو فِرق الاستجابة في حالات الطوارئ، لا سيما طفايات الحريق الثابتة والمحمولة.